Bergamonews.it - Rally Prealpi Orobiche, boom di iscritti: 123 gli equipaggi in gara

Leggi su Bergamonews.it

I numeri sono la descrizione del successo; i centoventitrealrappresentano un segnale importante nonché tangibile: la corsa bergamasca è nel cuore degli appassionati praticanti e di tutti coloro che, in Lombardia e limitrofi, intendono mettersi in gioco su strade competitive. Indice di successo, indice di gradimento ed indice di ottimo lavoro svolto nelle precedenti edizioni: ecco ciò che raccontano questi numeri ancora una volta importanti.Pronostico apertoPraticamente come un anno fa (furono 126 nel 2024), ma con un parterre de roi ancora più prestigioso sia come vetture che come piloti. Una WRC+ in, la bellissima Citroen C3 che useranno Andrea Spataro e Alessia Muffolini è la stessa che negli ultimi due weekend ha trionfato al MotorsShow e a Vigneti Monferrini.