Ilgiorno.it - Ragazzi disabili e giovani studenti puliscono insieme il parco Ghezzi

Più di 50 persone per pulire il. Ieri mattina si è svolto il primo appuntamento del progetto “Puliamo il“. All’incontro idei centri diurnidi Novate e Bollate, alcune classi della scuola media Vergani di Novate. “Terzo tempo - cantiere per la vita interdipendente“ è un progetto finanziato dal fondo inclusione autismo istituito dal Ministero per letà e Regione Lombardia. Promuove l’inclusione sociale, il benessere e la qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, nonché dei familiari e dei caregiver, coinvolgendo attivamente la comunità. Isono stati muniti di scopa, rastrello, guanti e sacchi della spazzatura e hanno iniziato, divisi in gruppi, a raccogliere i rifiuti abbandonati nel. Carta, mozziconi e plastica sono i materiali che hanno riempito i dieci sacchi della spazzatura.