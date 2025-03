Ilgiorno.it - Ragazza in lacrime scaraventata sui binari della stazione del metrò Loreto, un uomo in fuga. “Viva per miracolo”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Le urla sulla banchina del. La scena è convulsa, drammatica. Tutto succede in pochi istanti. Un giovane, tratti sudamericani, afferra per un braccio unae la scaraventa tra idel treno in arrivo. Lei precipita nella “cavità”massicciata, tra le rotaie e le linee elettriche, piange, è sotto choc. Poi con la forzadisperazione attraversa lo spazio tra le due banchine, si aggrappa al muro, risale dal lato opposto. Salva, ma ancora spaventata: si sdraia per riprendere fiato. Sono da poco passate le 20.15 di oggi, venerdì 28 marzo,metropolitana di, linea verde M2 direzione Abbiategrasso. Alla scena hanno assistito centinaia di pendolari di ritorno a casa dopo una giornata di lavoro. “Eravamo impietriti, attoniti”, racconta un passeggero.