Raffaella Bergè convertia | Santa Rita mi è apparsa sullo smartphone all’improvviso

L’attrice, iconica e indimenticabile Marina Kroeger di CentoVetrine, qualche giorno fa è stata ospite da Bianca Berlinguer a È Sempre Cartabianca per raccontare com’è cambiata la sua vita negli ultimi anni, dopo la condanna in primo grado a cinque anni per l’accusa di riciclaggio.ha parlato di religione: prima era buddista, ora è fedele a. “Mi sono convertita cinque anni fa e ringrazio Dio perché ho ricevuto una grazia. Sono stata buddista per dodici anni, ma questa è stata una benedizione, non un merito mio. Cerco di partecipare alla messa ogni giorno perché per me è un momento di pace. e nessuno me lo può togliere. Come mi sono convertita? Mi èsul telefoninoe mi èin tempi non sospetti! Mi apparisse ora non mi porrei problemi perché sto sempre a parlare di Santi, ma all’epoca no.