Laprimapagina.it - Radici e futuro: ecco perché dobbiamo amare e valorizzare la nostra terra

Viviamo in un’epoca di grandi spostamenti, in cui viaggiare e confrontarsi con altre realtà è diventato più semplice e accessibile che mai. Eppure, in questo continuo movimento, rischiamo di perdere il valore più grande: l’amore per lail proprio territorio non significa chiudersi in un provincialismo sterile, ma al contrario, significa riconoscere ela propria identità per renderla parte di un dialogo più ampio e costruttivo.L’importanza di non sminuire le proprieTroppo spesso ci capita di sentire critiche nei confronti dellacittà, dellaregione, del nostro Paese. È giusto essere consapevoli dei problemi e delle criticità, ma un conto è la critica costruttiva, un altro è il disfattismo che porta a svilire la propria. Questo atteggiamento non solo non risolve i problemi, ma contribuisce ad alimentare un senso di sfiducia collettiva.