Movieplayer.it - Rachel Zegler e Gal Gadot dopo Biancaneve si riuniranno nell'MCU?

Leggi su Movieplayer.it

Le due star del nuovo live action Disney potrebbero ritrovarsi faccia a faccia nei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe. In base alle ultime indiscrezioni circolate online,e Gal, protagoniste di, sarebbero entrambe nel mirino dei Marvel Studios per partecipare al Marvel Cinematic Universe. Nonostante la delusione al botteghino per il risultato di, che ha incassato soltanto 86,1 milioni di dollari a livello globale e ha ricevuto recensioni perlopiù negative. Le presunte tensioni trae Gale ultime settimane sono usciti diversi articoli che segnalavano un pessimo rapporto tra le due star del film e in diversi casiè stata accusata di aver contribuito al fallimento del film a causa .