Anteprima24.it - Raccolta del multimateriale a Capua, Antropoli: “Un giorno per l’indifferenziato è insufficiente”

Tempo di lettura: 2 minutiSolo alcune settimane fa il consigliere comunale di minoranza Massimoaveva sollevato dubbi sulla scelta di recuperare una sola volta a settimana il, come da calendario per il recupero dei rifiuti. Per effetto delle nuove modalità di conferimento, si è avuta una diminuzione dei giorni utili per depositare, che ae a Sant’Angelo in Formis viene recuperato nella giornata del venerdì. Ancora una volta criticosu tale scelta.“Non v’è stato alcun percorso di dialogo con i cittadini volto a far comprendere le nuove modalità didifferenziata. Soprattutto sono tanti i cittadini che hanno espresso molti dubbi e perplessità riguardo le decisione di ridurre ad un soloil recupero del