Ilfattoquotidiano.it - Questo Banchero è da leccarsi i baffi: sta tornando ai livelli da All-Star

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Paolois back!Era partito a razzo. Poi un infortunio, rivelatosi non banale, gli ha tarpato le ali nei primi mesi della regular season. I Magic attualmente sono ottavi a Ovest. Non è che sembrino proprio uno schiacciasassi, però è anche vero che hanno avuto diversi guai fisici lungo l’intera stagione. Detto ciò, Paolosembra stiapian pianino suitecnici che ne hanno fatto un All-. Se si prendono le sue ultime dieci partite giocate, ci si può leccare di nuovo i. Perde qualche pallone di troppo, non si può negare. Per il resto, si parla di oltre 31 di media con il 38,2% da tre e 8,1 rimbalzi. Risalta agli occhi quasi l’80 ai liberi. Che non è una gran notizia in generale, ma lo è per, notoriamente non particolarmente preciso dalla lunetta (nemmeno il 73% in carriera).