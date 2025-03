Romatoday.it - "Quelli del Uonna", special night a TAG Gallery

Leggi su Romatoday.it

Tornano, per unaal TAG di via Santa Passera, le atmosfere e la musica del miticoClub di via Cassia 871, centro motore della scena punk e new wave romana negli anni Ottanta.Una serata per chi c’era, ma anche per chi non c’era e vuole vivere per una notte l’eco e le.