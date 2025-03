Quella… Lui non sa minimamente Grande Fratello Jessica choc sull’altra concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gli ultimi giorni delstanno regalando al pubblico una nuova, durissima rivalità all’interno della casa: quella traMorlacchi e Chiara Cainelli. Le due hanno iniziato con qualche battuta pungente in puntata. Ma poi hanno continuato sempre peggio. Nelle ultime ore, sia la showgirl di Trento che la cantante di Roma non si sono risparmiate. E tra frecciate velenose e battute al vetriolo, a finire in mezzo è stato anche Alfonso D’Apice.ha fatto capire poco fa a Mariavittoria di non credere troppo nella relazione tra labionda e il ragazzo di Napoli, insinuando che difficilmente durerà dopo la fine del reality. Come sanno bene i fan del, la Morlacchi ha una dote particolare: sa esprimere il proprio pensiero con poche parole, o persino solo con uno sguardo.