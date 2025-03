Quotidiano.net - Quel bacio (protetto) che sfida il regime

Baldelli Fra le immagini delle proteste che si stanno svolgendo in questi giorni a Istanbul, questoè frale che più mi hanno colpita. Non solo perché è una fotografia bellissima per forma e contenuto, per i colori quasi da dipinto. E neppure per il contrasto fra la dolcezza del gesto e la durezza del contesto, in un Paese dove le effusioni pubbliche sono bandite, e dunque rivoluzionarie. Non si tratta nemmeno per le mille cose che unevoca: "Un apostrofo rosa fra le parole t’amo, un segreto soffiato in bocca invece che all’orecchio, un modo di respirarsi il cuore e scambiarsi sulle labbra il sapore dell’anima" dice Rostand. È per qualcosa che sta al bordo dell’immagine. Anzi, la parte importante è fuori dell’inquadratura. È la mano che regge l’ombrello e protegge ilfra l’uomo e la donna dagli idranti, dallo spray al peperoncino, dalla polizia che interverrà di lì a poco.