Quattro eventi tradizionali imperdibili per Pasqua 2025

FIRENZE – La Toscana è una terra di tradizioni e rievocazioni del passato, e sicuramente non si smentisce durante le festività, difatti anche nei giorni che precedono lasono molti gliche animano borghi e città.Vi presentiamotra gli appuntamenti più attesi e le esperienze più suggestive da vivere in questi giorni di festa.Scoppio del carro a Firenze Lo Scoppio del Carro è una tradizione fiorentina che si svolge ogni anno a. La celebrazione ha luogo in Piazza del Duomo e affonda le sue radici nel XII secolo. Durante l’evento, un grande carro decorato chiamato Brindellone viene posizionato davanti alla cattedrale di Santa Maria del Fiore. Il momento clou è quando un razzo viene lanciato dalla cattedrale e, passando sopra la piazza, accende i fuochi d’artificio sul carro.