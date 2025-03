361magazine.com - Quarto Grado, le anticipazioni di venerdì 28 marzo

, ledi28: ecco tutti i dettagli28, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Pierina Paganelli. Lungo interrogatorio per Manuela Bianchi, nuora della vittima: la donna ha parlato della notte del delitto, del mattino seguente e del rapporto con Louis Dassilva, «l’uomo che ho amato di più». Ma ora, i due ex amanti sono l’una contro l’altro.Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di LilyResinovich. Mentre si continua a cercare il colpevole, i familiari della donna puntano il dito contro il marito della donna, Sebastiano Visintin, che ribatte: «sono tutte menzogne, la mattina della scomparsa mi trovavo in pescheria».