Quanto guadagna Pio Esposito dopo il rinnovo con l’Inter

Un gol ogni due partite. È questa la media gol con cui viaggia Francesco Pioin Serie B con lo Spezia. Con 14 reti realizzate fino a questo momento sta cercando di trascinare la sua squadra in A, ed è al momento anche capocannoniere della competizione.Da tempo ormai le sue qualità sono balzate all’occhio di tutti, con interessi anche da blasonati club esteri come il duo di Manchester, motivo per cuiè dovuta correre ai ripari per blindare il suo gioiello che, ricordiamo, potrebbe essere aggregato al gruppo squadra Inter già per il prossimo Mondiale per Club in partenza a giugno.Inter-: insieme fino al 2030È notizia di queste ore ildel contratto del classe 2005 con i nerazzurri. Un contratto che vede un’estensione quinquennale, che legherà dunque il giovane efino al 2030.