Quanti soldi guadagna Michela Moioli con la vittoria ai Mondiali? Montepremi soft

ha sfatato quello che sembrava essere un tabù e si è laureata Campionessa del Mondo di snowboardcross,. La nostra portacolori ha trionfato a St. Moritz (Svizzera), battendo al photo-finish la britannica Charlotte Bankes: è riuscita a fare più velocità dopo l’ultimo salto e ha superato l’avversaria con un meraviglioso tuffo sulla linea del traguardo. Arriva l’oro dopo essere salita sul podio nelle ultime quattro edizioni (argento nel 2021; bronzo nel 2015, 2017, 2019).hatocon laai2025 di snowboard? L’assegno non è dei più generosi e l’importo è pari a 12.000 franchi svizzeri (circa 12.590 euro), addirittura inferiore ai 13.500 franchi svizzeri (circa 14.160 euro) previsti per un successo in Coppa del Mondo. Si tratta comunque dell’emolumento più elevato della stagione per la nostra portacolori, visto che durante l’inverno non era mai riuscita a imporsi nel massimo circuito internazionale itinerante.