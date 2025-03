Lettera43.it - Quanti soldati russi sono morti nella guerra in Ucraina

Secondo un conteggio indipendente del servizio russo della BBC e del sito web di notizie Mediazona, il numero diinha superato quota 100 mila. Degli 85.400 la cui età è stata confermata, circa il 43 per cento aveva tra i 30 e i 41 anni. Il numero più alto di vittime è stato segnalato nelle repubbliche di Bashkortostan e Tatarstan, con rispettivamente 4.487 e 4.371 decessi. Mosca e la sua regione circostante hanno registrato 4.091 decessi. Tra icialmeno 323 cittadini stranieri che hanno combattuto per laa, mentre la nazionalità di altri 333 non è stata verificata.Il conteggio si basa su fonti ufficiali, necrologi, post sui social media e stampaBBC e Mediazona hanno redatto un vero e proprio elenco deicaduti inche hanno compilato dall’inizio dell’invasione russa insieme a un team di volontari.