Quanti punti deve difendere Jannik Sinner al suo ritorno? Il confronto con Alcaraz e Zverev: può allungare!

tornerà a giocare agli Internazionali d’Italia, che andranno in scena dal 7 al 18 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma e c’è subito una buona notizia, oltre al fatto che sarà sostenuto dal pubblico di casa: non dovràdei. Non ci saranno infatti cambiali all’orizzonte perché lo scorso anno l’azzurro non partecipò all’evento e dunque avrà l’occasione per rimpinguare il bottino. Ricordiamo la distribuzione dei: 50 per il terzo turno, 100 per gli ottavi, 200 per i quarti, 400 per la semifinale, 650 per la finale, 1.000 per la vittoria.A seguire, la settimana dopo l’impegno nella Capitale, il fuoriclasse altoatesino sarà impegnato al torneo ATP 500 di Amburgo: nuova avventura sulla terra rossa tedesca e anche in questo caso sarà tutto di guadagnato, visto che nel 2024 non prese parte a questa competizione.