Oasport.it - Quando torna Matteo Berrettini? Il calendario dei prossimi tornei: arriva la terra rossa

Leggi su Oasport.it

ha offerto delle ottime prestazioni al Masters 1000 di Miami, battendo l’australiano Alex de Minaur e poi giocandosela alla pari con il padrone di casa Taylor Fritz. Il tennista italiano ha alzato il proprio livello di gioco sul cemento statunitense e sembra essere sulla strada giusta per poter puntare nuovamente ai vertici del panorama internazionale.Il finalista di Wimbledon 2021 si è virtualmente issato al 27mo posto nel ranking ATP, ha dimostrato di poter tenere testa al numero 4 del mondo e ora guarda con ottimismo aiimpegni agonistici.ritornerà in campo? Quali saranno ia cui prenderà parte e in cui cercherà di ottenere un risultato di lusso?disputerà il Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 6 al 13 aprile sulladel Principato.