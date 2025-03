Tuttivip.it - “Quando Lorenzo esce scopre tutto”. Grande Fratello, la soffiata choc su Shaila. E lei costretta a parlare

Leggi su Tuttivip.it

Daha varcato la porta rossa delGatta è rimasta al centro del gossip, pur scegliendo di mantenere un profilo basso sui social. Un comportamento che ha alimentato dubbi e indiscrezioni, sopratalla luce del silenzio nei confronti del fidanzatoSpolverato, ancora in gioco nella casa più spiata d’Italia.A differenza di altri ex concorrenti come Luca Giglioli e Javier Martinez, che sono subito tornati attivi sui loro profili con dediche romantiche per le compagne Yulia Bruschi e Helena Prestes,ha preferito prendersi del tempo lontano dal clamore mediatico. Ma questo non ha impedito che il suo nome continuasse a rimbalzare tra talk show e social.Durante la puntata di Pomeriggio 5 del 27 marzo 2025, Myrta Merlino è tornata adella ballerina, svelando un dettaglio che ha scatenato il chiacchiericcio:non seguirebbe piùsu Instagram.