Quando iniziano i Playoffs NBA? Date e programma della postseason

Caccia aperta ai Boston Celtics. La stagionesi appresta ad entrare nel vivo con i suoi due mesi più elettrizzanti, quelli dei. Una regular reason che ancora deve ufficialmente concludersi, ma che sta per consegnarci Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder come prime teste di serie delle due Conference. Basterà il fattore campo ai Cavs per sognare un clamoroso ritorno alle Finals, questa volta senza l’hometown hero LeBron James? Riusciranno i giovani e rampanti Thunder a fare uno step ulteriore dopo una RS dominata in lungo e in largo? Sono solo alcuni degli interrogativi che ci si pone verso unache quest’anno offre un’infinità di spunti interessanti.Feb 12, 2025; Oklahoma City, Oklahoma, USA; Oklahoma City Thunder guard Luguentz Dort (5) and guard Shai Gilgeous-Alexander (2) celebrate after a play against the during the second half at Paycom Center.