Oasport.it - Quando i Mondiali di pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari, programma 28 marzo, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

Si alza la tensione ai Campionatidi, evento quest’anno in svolgimento negli Stati Uniti, precisamente presso il TD Garden di Boston., venerdì 28, in occasione del terzo giorno di competizioni assisteremo alla rhythm dance della danza sul ghiaccio ed allibero individuale femminile.Il primo segmento comincerà alle 16:00 italiane e sarà quello della danza dove, per l’Italia, i fari saranno chiaramente puntati su Charléne Guignard-Marco Fabbri, motivati a conquistare la terza medaglia iridata consecutiva battagliando con i temibili padroni di casa Madison Chock-Evan Bates e con i canadesi Piper Gilles-Pual Poirier. Attenzione anche al secondo binomio azzurro in, quello formato da Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, a caccia della qualificazione allibero.