Qualificazioni Mondiali di calcio, Italia-Moldova a Reggio Emilia

Roma, 28 mar. (askanews) – Saràad ospitare lunedì 9 giugno (ore 20.45), primo match casalingo per gli Azzurri nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026. Grazie alla collaborazione con il Sassuolo, la Nazionale tornerà quindi a giocare allo stadio ‘Città del Tricolore’ quasi quattro anni dopo l’ultimo incontro con la Lituania disputato l’8 settembre 2021. (Foto Figc) L’– che venerdì 6 giugno farà il suo esordio nel Gruppo I con la Norvegia all’Ullevaal Stadion di Oslo – sarà per la quinta volta nella sua storia di scena a, che rappresenta una piccola roccaforte per la Nazionale. Nei quattro precedenti gli Azzurri hanno infatti sempre vinto, realizzando complessivamente 12 reti senza subirne nessuna. La prima e l’ultima volta in città l’ha battuto la Lituania, rispettivamente per 4-0 nel novembre del ’95 (europee) e per 5-0 nel settembre 2021 ().