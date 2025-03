Quifinanza.it - Quali sono le compagnie aeree che accettano animali a bordo?

Glidomestici come cani, gatti e conigliconsiderati dei veri e propri membri della famiglia e, proprio per questo, quando si va in vacanza lasciarli a casa con altre persone non è sempre un’opzione che piace.Si cercano quindi sempre più spessoche accettino. Si mira ad avere la possibilità di viaggiare più sereni, senza l’ansia di dover trovare soluzioni alternative come pensioni o pet sitter. Ecco, dunque, i vettori con iviaggiare portando con sé il proprio animale.Ita Airways dà la possibilità di portareOltre a cercarelearee più sicure, le persone si chiedonosiano quelle cheglie Ita Airways è una di queste. Il loro trasporto è però regolato da norme precise, che variano a seconda della specie, del peso e delle dimensioni dell’animale.