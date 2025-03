Thesocialpost.it - Putin rilancia: “Ucraina sotto amministrazione controllata” per firmare accordi e tenere elezioni

Una provocazione che riapre vecchi fantasmi imperialiVladimirla sua sfida all’ordine internazionale proponendo che l’venga posta, un’espressione eufemistica che nasconde il tentativo di sottrarre definitivamente a Kyiv il diritto all’autodeterminazione. Secondo il presidente russo, questa misura servirebbe a garantire la firma di nuovie a permettere lo svolgimento di, in un contesto in cui la Russia continua ad occupare militarmente territori ucraini e a colpire infrastrutture civili.La proposta, apparentemente volta a “sbloccare” il conflitto, è in realtà una provocazione politica che mette in discussione la sovranitàe cerca di legittimare l’interferenza diretta di Mosca nella vita politica di un Paese indipendente.