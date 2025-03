Iltempo.it - Putin lancia la proposta di una "amministrazione transitoria" Onu: "Poi il voto"

A poche ore di distanza dal rinnovato e incrollabile sostegno dell'Europa a Kiev, del conflitto in Ucraina e della sua possibile evoluzione è tornato a parlare anche Vladimir. Il presidente russo ha sollevato l'idea di una "" per l'Ucraina, sotto l'egida dell'Onu, al fine di organizzare elezioni presidenziali "democratiche" nel Paese prima di qualsiasi negoziato per un accordo di pace. "Potremmo naturalmente discutere con gli Stati Uniti, anche con i paesi europei e naturalmente con i nostri partner e amici, sotto l'egida dell'Onu, della possibilità di istituire un'in Ucraina", ha dichiarato il capo del Cremlino durante un incontro con i marinai russi a tarda notte a Murmansk (nord-ovest). Il motivo? "Per organizzare elezioni presidenziali democratiche che porterebbero all'avvento al potere di un governo competente che avrebbe la fiducia del popolo, e poi iniziare trattative con queste autorità su un accordo di pace e firmare documenti legittimi", ha spiegato.