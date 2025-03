Ilfogliettone.it - Putin apre a Trump, ma avverte: “La sicurezza della Russia è priorità”

Leggi su Ilfogliettone.it

Il presidente russo Vladimirha lanciato un segnale di apertura verso gli Stati Uniti sull’Ucraina, definendo il neoeletto presidente Donald“sincero” nel voler porre fine al conflitto. Tuttavia, Mosca pone condizioni stringenti e critica l’Europa per la sua “incoerenza”. Nel frattempo, prosegue la collaborazione con Pyongyang in ambito militare.Durante una visita a Murmansk,ha commentato i recenti colloqui trae Stati Uniti, esprimendo apprezzamento per le intenzioni di. “A mio parere, il presidente americano vuole sinceramente mettere fine a questo conflitto”, ha dichiarato il leader del Cremlino. Tuttavia, ha ammonito che si tratta di “un conflitto complesso” che richiede “una discussione approfondita” e ha ribadito che “ladeve essere garantita a lungo termine”.