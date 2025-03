Quotidiano.net - Pupi Avati: riflessioni su 'L'orto americano' e il declino culturale del cinema italiano

La delusione per l'esito in sala del suo ultimo film, 'L'' ("per alcuni il migliore che ho fatto"), l'innamoramento per la moglie, la sua 'lei', bellissima ancora oggi a 81 anni, l'"inesplicabile" che è al centro di un'opera d'arte sia essa poesia o, come nei film di Federico Fellini.si racconta senza filtri sul palco del Maxxi per la rassegna Le Conversazioni a partire dall'ultimo film che "riassume - dice - tutto quello che ho imparato". Intervistato da Antonio Monda, dopo aver ricevuto dal presidente della commissione Cultura di Montecitorio, Federico Mollicone, la Medaglia della Camera dei deputati, il regista bolognese punta il dito contro il "del paese: una volta si andava anche a vedere un film difficile e poi non si pensava solo a dove andare a mangiare la pizza, oppure ci andavamo pure ma discutevamo, il film ci rimaneva dentro, era oggetto di riflessione e discussione.