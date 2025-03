Dayitalianews.com - Puglia: prenota risonanza magnetica ma la visita è fissate per il 2027

Leggi su Dayitalianews.com

Un’attesa di oltre due anni per una. È quanto ha denunciato Piero Vernile, operaio presso lo stabilimento Acciaierie d’Italia (ex Ilva) di Taranto, dopo essersi recato al Centro Unico dizione (CUP) per fissare un esame diagnostico. La prima disponibilità? 27 marzo.“Vi sembra normale? È come dire alle persone: andate altrove e a pagamento. Una vergogna assoluta” ha dichiarato Vernile, raccontando la sua vicenda all’Ansa.re un esame oggi: un percorso a ostacoliTutto ha inizio con dei dolori persistenti che spingono Vernile a rivolgersi al proprio medico di base. Dopo aver ottenuto la prescrizione per unasenza contrasto alla rachide cervicale, si reca al CUP per fissare l’appuntamento. La risposta che riceve è sconvolgente: la prima data disponibile per l’esame presso l’ospedale di Castellaneta è nel