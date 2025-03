Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy mi ha abbassato la cerniera dei pantaloni e promesso un’opportunità di carriera in cambio di sesso orale”: le nuove accuse

Si allunga la lista dicontro Sean “Diddy” Combs. A presentare l’ultima denuncia è un fotografo, che sostiene di aver subito violenza sessuale durante le riprese di uno spot pubblicitario tra il 2022 e il 2023. Il documento, depositato presso la Corte Suprema dello Stato di New York, descrive un episodio che si sarebbe svolto all’interno della roulotte dell’artista, dove Combs avrebbe avanzato richieste esplicite indi opportunità di.Secondo quanto riportato nella causa, l’accusatore, identificato come John Doe, sarebbe stato avvicinato dal produttore per discutere di possibili collaborazioni. Una volta nella roulotte, Combs avrebbeladeidel giovane e dichiarato che “se avesse fattoin modo soddisfacente, la suaavrebbe avuto un decollo”.