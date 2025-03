Game-experience.it - PUBG MOBILE, è disponile l’evento crossover con Godzilla

, uno dei giochi per dispositivi mobili più popolari al mondo, ha annunciato una nuova e sorprendente collaborazione con, il re dei mostri. Da oggi fino al 6 maggio, i giocatori potranno sperimentare la potenza impressionante di, Burning, King Ghidorah e Mechaattraverso un’entusiasmante gamma di contenuti di gioco.I giocatori dipossono personalizzare la loro esperienza con oggetti ispirati a questi temibili titani, consentendo loro di incarnare il potere die dei suoi rivali attraverso esclusivi set a tema, costumi, veicoli, alianti, motociclette, caschi, zaini e altro ancora. I giocatori possono anche aggiungere versioni uniche in miniatura di Burninge King Ghidorah come Hola Buddies, portando un tocco di tenerezza ispirata ai kaiju sui campi di battaglia.