Protezione Civile, a Fiumicino una nuova piattaforma per gestire le emergenza

, 28 marzo 2025- Allerta e comunicazioni istituzionali a portata di mano. La Città dipunta sulla“Sindaci in contatto 2.0” per garantire una gestione rapida e precisa delle emergenze e delle informazioni di pubblica utilità. Una svolta tecnologica approvata con la Determinazione N. 1611 del 26 marzo 2025, nel quadro del Progetto Cultura ed Innovazione Tecnologica.La, ideata per garantire comunicazioni tempestive e mirate, si rivela fondamentale soprattutto in un territorio come quello di, esposto a rischi potenziali e con una popolazione ampia e diversificata. L’esperienza della pandemia da Covid-19 ha insegnato che informare subito e bene fa la differenza. Tuttavia, è emerso un problema cruciale: molti cittadini, per età o abitudini, restano fuori dai canali digitali e dai social.