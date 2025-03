Lanazione.it - "Protestano contro se stessi. Il deficit è tutta colpa loro"

Leggi su Lanazione.it

– "La minoranza in Assemblea Legislativa protestase stessa. La giunta Tesei ha lasciato a noi umbri un’eredità pesante, undi 90 milioni e oggi si permette di mistificare la realtà addirittura parlando di un avanzo di 14 milioni. Poi parla di manovra fiscale di 322 milioni senza avere l’onestà intellettuale di dire che si tratta di un numero spalmato in un arco temporale più ampio". Così in una nota i gruppi di maggioranza Pd (nella foto Tommaso Bori), M5S, Avs, Umbria Domani. "La realtà – spiegano i gruppi - è che la proposta di manovra fiscale è di 90 milioni e siamo al lavoro nei tavoli di confronto aperti per provare ad abbassarne l’entità. Che i conti non fossero a posto, che il disavanzo delle 4 Aziende sanitarie regionali già nel 2022 era già noto, come ha affermato chiaramente dall’assessore Coletto, lo sapevano anche i sassi.