Quotidiano.net - Protesta al ristorante Cracco: emessi Fogli di via e Dacur per 12 attivisti

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha emesso sette avvisi di avvio delo di via obbligatorio dalla città di Milano, duedi via obbligatori e undici(divieto di accesso nei locali pubblici) nei confronti di 12 persone, che hanno posto delle azioni dinel ristorazione "". Il 19, 23 e 26 marzo, al", in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, appartenenti al movimento ambientalista "Ultima Generazione" - spiega la Questura - dopo aver effettuato una consumazione all'interno del locale, hanno esposto uno striscione recante la scritta "Ultima Generazione - Il Giusto prezzo" per poi sedersi per terra e occupare la sala del, opponendo resistenza passiva. Inoltre, il 23 marzo hanno anche imbrattato gli arredi del locale. I provvedimenti dell'avvio delo di via obbligatorio sono per quattro italiani di 71, 52, 42 e 29 anni e per tre italiane di 32, 26 e 21 anni.