Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Genoa: la “scossa” fa immediatamente effetto

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.In un primo momento sembrava che la sfida con ildovesse essere l’ultima chance per Thiago Motta ma evidentemente in casahanno deciso che la sosta per le nazionali fosse il momento giusto per cambiare allenatore. Dunque via l’italobrasiliano – fatali, per lui, le due nettissime sconfitte con Atalanta e Fiorentina, che hanno rifilato ben 7 gol complessivi alla Vecchia Signora senza subirne nessuno – e dentro Igor Tudor, che ha accettato di ricoprire il ruolo di traghettatore – per il momento – fino al Mondiale per Club.: la “” fa(Ansa) – Ilveggente.