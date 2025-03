Ilveggente.it - Pronostico Brighton-Nottingham Forest: vogliono vendicare l’umiliazione

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per i quarti di finale di FA Cup e si gioca sabato alle 18:15: notizie, statistiche, probabili formazioni e.Sono tornati a sognare in grande a, come non accadeva da oltre quarant’anni e cioè dal periodo magico dei Tricky Trees, capaci di sollevare anche due Coppe dei Campioni a cavallo tra gli anni ’70 e gli ’80. Ilfa sul serio: a due mesi dalla fine della stagione è addirittura terzo in Premier League con un margine di 7 punti sulla sesta – ad oggi sarebbe qualificato alla prossima Champions League – ed è ancora in corsa per la vittoria dell’FA Cup, trofeo che i Garibaldi Reds hanno vinto ben 2 volte in passato (l’ultima risale al lontanissimo 1958-59).(Ansa) – Ilveggente.