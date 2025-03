Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 29 marzo: le assenze rendono improbabile la goleada

, riflettori puntati sul Bayern Monaco che ha collezionato un solo punto nelle ultime due giornate: all’Allianz Arena arriva il St. Pauli. Si è riaperta la? È la domanda che si sono posti in tanti due settimane fa dopo la nuova frenata del Bayern Monaco, che ha mancato l’appuntamento coi tre punti per la seconda volta di fila in campionato. I bavaresi non sono riusciti ad avere la meglio sull’Union Berlino, pareggiando 1-1 nella capitale tedesca. Nella giornata precedente, invece, si erano fatti rimontare clamorosamente dal Bochum davanti al proprio pubblico, gettando alle ortiche addirittura un doppio vantaggio.29: lela(Ansa) – Ilveggente.itSolamente due inciampi per via della stanchezza – i bavaresi sono stati impegnati anche in Champions League, dove hanno fatto fuori proprio il Bayer Leverkusen nel derby tedesco – oppure c’è dell’altro? Lecito chiederselo, visto che nel mese diabbiamo avuto a che fare con un Bayern dai due volti.