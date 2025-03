Terzotemponapoli.com - Pronostici 30esima giornata Serie A

A – Al rientro dalla sosta Nazionali, il Napoli di Conte si scontra con il Milan di Conceicao. La sfida del Maradona di domenica sera è il fiore all’occhiello deidi Superscommesse per ladel massimanazionale.A che ha in serbo anche Inter-Udinese e Fiorentina-Atalanta. I partenopei sono chiamati a riscattare lo 0 a 0 del Penzo per sperare di tornare in vetta a pari punti con i nerazzurri.ANapoli-Milan: Goal sìMotivazione e qualità le parole chiave di Napoli-Milan, big match della. Gli uomini di Conte dovranno conquistare i tre punti per sperare di agganciare l’Inter in vetta. Ma i rossoneri sono agguerriti e rincorrono il quarto posto. I partenopei vengono da 8 Goal si nelle ultime 9 giornate di campionato.