Progetto Architettura: "Rinnoviamo l'Ordine di Avellino con visione e concretezza"

Tempo di lettura: 2 minutiIn vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio deldegli Architetti della Provincia di2025-2029, il gruppo “” si propone come forza motrice di cambiamento, unendo esperienza e innovazione.“La nostra squadra, composta da professionisti qualificati e motivati, si impegna a:Rappresentare con forza e trasparenza gli interessi di tutti gli iscritti: Vogliamo un Ordine che sia la voce unita della nostra professione, capace di tutelare e valorizzare il ruolo dell’architetto nella società.Garantire una rappresentanza inclusiva e diversificata: Crediamo in un Ordine che abbracci tutte le specializzazioni e sensibilità, promuovendo un dialogo costruttivo e una collaborazione proficua.Il nostro programma si articola in azioni concrete:Creazione di spazi di coworking e formazione: Vogliamo offrire agli iscritti luoghi di incontro e scambio, dove poter sviluppare progetti, condividere conoscenze e affrontare le sfide della professione.