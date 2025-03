Iltempo.it - Prodi, Del Debbio travolge Bottura e Giannini: "Retequattrismo? Andate a..."

Leggi su Iltempo.it

Il caso Romanoe i suoi strascichi infiammano ancora i dibattiti televisivi. Paolo Del, conduttore di Dritto e rovescio, è partito ieri proprio da lì, chiedendo ai suoi ospiti di commentare il gesto dell'ex premier nei confronti della giornalista Lavinia Orefici e le sue scuse tardive. Quando la tensione in studio è diventata tangibile, il giornalista è intervenuto e ha fatto i conti con due figure che, in questi giorni, hanno preso le difese del Professore "d'affetto". Il primo è Luca, che sui social ha scritto: "ha fatto benissimo. Era ora che qualcuno desse alla risposta che merita. Peccato solo sia toccato a chi esegue ordini e non alla ghenga che ha trasformato una gran parte del giornalismo italiano nella cinghia di trasmissione della produzione di odio".