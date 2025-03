Ilgiorno.it - Processo agli ultrà. La versione di Lucci : "Soldi fatti con la droga. Non c’entra la curva"

"Non ho mai fattocon la, ili hocon affari illeciti che nonno nulla, con la. Il fondo cassa della Sud è sempre stato gestito in modo trasparente, con la società e i dirigenti ho sempre avuto buoni rapporti e all’epoca andavo anche a casa di Berlusconi a parlare di calcio". A raccontare il suo passato tra stadio e malavita in un’aula di tribunale è il capomilanista ed ex leader dellaSud Luca, detto “il Toro“, uno dei principali imputati del maxisugli arresti degli ultras scattati a settembre scorso per associazione a delinquere. In carcere da sei mesi,davanti al gup Rossana Mongiardo ha risposto alle domande del suo avvocato Alessandro Diddi e ha iniziato a parlare, dopo aver scelto il rito abbreviato, del suo ruolo di capoe della sua ascesa al vertice del secondo anello blu, affermando di non aver "mai creato danni" o problemi al club rossonero.