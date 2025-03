Bergamonews.it - Primo arresto del nucleo di polizia appiedata: è un giovane accusato di spaccio

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.per ildiin servizio da inizio anno. In manette, giovedì 26 marzo, è finito untunisino classe 2004. L’accusa è detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti.L’è avvenuto nell’area di Piazzale degli Alpini, zona frequentemente monitorata per attività illecite di questo tipo. Qui, durante l’attività di sorveglianza, gli agenti dellaLocale hanno sottoposto a controllo un gruppo di tre giovani.Uno di questi si mostrava agitato, sofferente alla verifica e intento a nascondere un oggetto nelle tasche. A conclusione degli accertamenti è risultato che deteneva in tasca un pezzo di cellophane contenente circa 47,64 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione con tracce di sostanza stupefacente.Ilè risultato avere numerosi precedenti penali, tra cui furti e reati in materia di sostanze stupefacenti, ed essere destinatario di divieti di dimora nei Comuni di Palazzolo sull’Oglio e Brescia.