Primi appuntamenti con ‘Libri in festa’

Ieridiin, serie dicon autore e protagonisti letterari promossa dall’Isc ‘Rita Levi Montalcini’ e dedicata soprattutto agli studenti. Protagonisti dei due incontri di ieri, alla scuola Galilei e nel salone della Croce Verde, sono stati lo scrittore, sceneggiatore e regista, Manlio Castagna che ha raccontato di come è nata la trilogia ‘Petrademone’ e con l’insegnante e autrice di liberi per bambini e ragazzi Annalisa Strada che ha saputo affascinare gli alunni con i suoi racconti. Ha assistito ai dueanche l’assessore alla pubblica istruzione, Elisa Torresi: "E’ anche grazie a iniziative come queste che Porto Sant’Elpidio ha ottenuto il premio ‘Città che legge’ dal Centro per il libro e la lettura". I prossimi duesono fissati per l’8 aprile, al teatro delle Api con Gianluca Lalli, cantautore, cantafavole regista e docente, e il 15 aprile, nel salone della Croce Verde, con Luigi Ballerini, orientatore e scrittore di narrativa e saggi.