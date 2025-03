Ilgiorno.it - Primavera sì ma con nuvole rapide e ombrello in tasca: le previsioni meteo del weekend in Lombardia

Leggi su Ilgiorno.it

Cosa ci aspetta nelle prossime ore sul fronte? Tempo in larga parte stabile e soleggiato oggi, venerdì 28 marzo e nel fine settimana, pur con il transito di annuvolamenti irregolari di tanto in tanto. Non è escluso un breve peggioramento nella giornata di sabato, specie su basse pianure orientali, ma nessuna allerta per il momento in. Temperature gradevoli, tipicamente primaverili, nell'ordine dei 20°C, con calo termico atteso nela seguito di ingresso di correnti asciutte da nord. Ecco leodierne e per i prossimi giorni. La nostra non è tra le regioni italiane che saranno interessate dall'ondata di maltempo, ma nei prossimi giorni il cielo lombardo resta comunque soggetto a variazioni. Venerdì 28 marzo Sabato 29 marzo Domenica 30 marzo Venerdì 28 marzo Sono previste condizioni prevalentemente stabili fino a metà pomeriggio; in serata non è esclusa debole pioggia sulla fascia orientale della Regione.