Lanazione.it - Primavera Fiesolana: Matthias Martelli apre con 'Mistero Buffo' di Dario Fo

Leggi su Lanazione.it

Saranno le giullarate popolari ad aprire la seconda edizione della, la rassegna che da domani al 16 aprile porterà sul palco del Teatro di Fiesole anche Simona Molinari, Tonino Carotone e Giulio Wilson. La prima serata, domani (ore 21), sarà inaugurata dal capolavoro del premio NobelFo, quel ‘’ che ha rivoluzionato il teatro. A portarlo in scena è, da anni in tour con il progetto che vanta oltre 200 repliche in tutto il mondo., sono passati 56 anni dalla prima rappresentazione di ‘’. Perché è ancora attuale? "Per i temi universali, come l’ipocrisia del potere, la gioia di condividere il momento, la rivincita dei diseredati. Il tutto trattato con un linguaggio particolare, reinventato daFo ma ripreso dalla tradizione medievale".