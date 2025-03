Puntomagazine.it - Primati borbonici: le porcellane di Capodimonte

La nascita e l’evoluzione della porcellana diEra il 1743 quando il re Carlo III di Borbone e sua moglie, la regina Maria Amalia di Sassonia, decisero di fondare, all’interno della loro dimora, la Real Fabbrica diper la produzione di porcellana. In realtà, la porcellana era arrivata per la prima volta in Europa con il ritorno di Marco Polo dalla Cina nel XIII secolo. La proto-porcellana che egli aveva riportato nel Vecchio Continente era un impasto duro verniciato di bianco o marrone. Nel corso dei secoli, quell’impasto era stato studiato a fondo, finché uno studioso sassone ne aveva scoperto la composizione, fatta di caolino e feldspato. Da questa scoperta era nata la fabbrica tedesca di Meissen nel 1710. Questo aveva portato i Borboni a voler imitare e anche superare la bravura tedesca e a cimentarsi nella lavorazione della porcellana a Napoli.