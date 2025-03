Premio Genius Loci Armando De Rosa al via la Seconda Edizione

Leggi su Ildenaro.it

di Angela FabozziE’ conto alla rovescia per ladelDe”, istituito dal Comune di Villaricca, in collaborazione con la Pro Loco cittadina, proprio in ricordo ed in onore del vulcanico Presidente prematuramente scomparso nel 2023. L’appuntamento è per il prossimo per il 2 Aprile, alle ore 18:30, presso la bella sala teatro “Clelia d’Altrui” al Secondo Circolo Didattico “Rodari”, sulla Marchesella.Il, istituito dall’Amministrazione comunale, è giunto appena allae già si avvale di importanti Patrocini, come quello dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Associazione Giornalisti Flegrei.De, poliedrico uomo di Cultura, giornalista e mecenate per tanti giovani del Servizio Civile, è stato un faro non solo per Villaricca, territorio in cui viveva, ma anche per la città di Napoli, dove lavorava e dove ha stabilito importanti collaborazioni sempre in ambito culturale, con Enti, Scuole ed Istituzioni.