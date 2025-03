Zon.it - Premio delle Arti “Salvatrice Sciumano” – II Edizione: una serata di emozioni, talento e cultura

Leggi su Zon.it

Torna il”, giunto alla sua seconda, con unafinale che si preannuncia coinvolgente e ricca di bellezza. L’appuntamento è per domenica 30 marzo 2025 alle ore 19:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Baronissi.Il concorso regionale premia le eccellenzestiche in quattro categorie:Miglior libroMiglior fotografiaMiglior poesiaMiglior pitturaMa non finisce qui: sarà anche consegnato il prestigioso 1°“In-segno d’Amore”, un riconoscimento speciale dedicato a un docente che si è pcolarmente distinto per il suo impegno educativo e umano, scelto dalla Commissione.A rendere ancora più intensa la:le esibizioni dei cori Junior Chorus, Teen Chorus e Insieme per Caso, diretti dal Maestro Biagio Capacchione;la conduzione di Paolo Romano.