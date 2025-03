Panorama.it - Predicare integrazione, guadagnare sottomissione

E dunque, accanto alla Mole, ora svetterà il minareto. Sarà alto 20 metri e si staglierà fra Superga e le Alpi. Così cambia il nostro Paese: a Torino, al posto della Fonderia Nebiolo, che per oltre un secolo ha prodotto caratteri tipografici, si leggerà solo il Corano. Da una parte del fiume la Gran Madre, dall’altra la grande moschea: oltre seimila metri quadrati di estensione, con annessi studentato, palestra e biblioteca. Costo dell’operazione: 15 milioni. Otto sono già stati promessi dal re del Marocco. Addio turineis, sarà l’arabo la lingua ufficiale in riva al Po.Nel capoluogo piemontese (non a Istanbul o a Medina) ci sono già 25 moschee. Venticinque. Nel 2018 erano 17. Ciò significa che ne apre una all’anno. Ed è abbastanza normale, se si considera che, secondo il Turin islamic economic forum, qui vivono circa 50 mila islamici praticanti.