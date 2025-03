Ilrestodelcarlino.it - Prato Wine&Spirits Festival: previsto ad aprile l'imperdibile evento

Wine&Spiritstorna nel 2025 con una formula completamente rinnovata, pronta a sorprendere tutti gli appassionati del vino e i professionisti del settore. Giunto alla sua terza edizione, l’promette un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente grazie a nuove proposte pensate per rendere ogni visita un viaggio sensoriale unico. Dall'11 al 14, il Garibaldi Milleventi adiventerà quindi il punto di riferimento per chi desidera scoprire e degustare le eccellenze vitivinicole in un contesto esclusivo e raffinato. Gli ospiti potranno accedere a degustazioni illimitate con un biglietto d’ingresso rinnovato, che permette di esplorare senza limiti l’ampia selezione di vini proposti da oltre 30 cantine d’eccellenza. La location si espande per accogliere ancora più visitatori, con l’aggiunta di un’area esterna allestita e l’apertura di uno spazio nel suggestivo Palazzo Vai in via Pugliesi, che ospiterà Master Class esclusive per approfondire il mondo del vino attraverso l'occhio di esperti del settore.