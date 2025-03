Lanazione.it - Prato, il dono per il Giubileo: le stole per i Missionari della Misericordia

, 28 marzo 2025 - Ildiper il: la Diocesi, la città e il distretto tessile hanno realizzato leper i. In tutto sono 1500 vesti liturgiche per i sacerdoti chiamati da papa Francesco a portare pere speranza nel mondo. Le, in tessuto jacquard, riportano un disegno ideato dal vicario generale monsignor Daniele Scaccini. Dopo l’originale e artistico piviale indossato da Giovanni Paolo II per l’apertura deldel 2000, la città e la diocesi didonano una veste liturgica anche per ilSperanza. Il distretto tessile più importante d’Europa sta realizzando millecinquecentoper i, i sacerdoti nominati da papa Francesco e inviati in tutto il mondo con la facoltà di perdonare i peccati riservati alla Sede Apostolica.